(Di martedì 27 settembre 2022) La terza puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto iltraAllam Ceruti eFerruzzi. In tanti aspettavano questo momento, dopo le parole dell’icona trans nei giorni scorsi. Litigi, offese, e poi chiarimenti, tra l’influencer e Luca Salatino il rapporto è stato piuttosto movimentato, a causa della cotta della donna per lui. La fidanzata, scelta ad Uomini e Donne, ieri sera è andata fin dentro la casa del reality di Canale 5 per chiarire la situazione con lo chef e con la concorrente. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Mattino 5, Raffaeleduro sultraCeruti edFerruzzi Stamani a Mattino 5 Federica Panicucci insieme agli opinionisti Raffaele, Patrizia ...

tuttopuntotv : GF VIP 7, Tonon accusa Soraia sul confronto con Elenoire:”Di fondo si ghettizza” #Mattino5 #gfvip #gfvip7… -

Raffaellosulla questione Pamela Prati aggiunge: "Questa Fiordelisi sarà una giovane che si ... Pamela Prati e Marco Bellavia amoreggiano al GF/ Nascosti dalle telecamere... ANDREA FRANCO ...... in questo periodo storico, agli ultimi aggiornamenti dal Grande Fratello. Nella prima parte ... Mentre Raffaellose la rideva, la Panicucci rossa come un peperone si lamentava del fatto di ...Il paparazzo Franco Alajmo commenta il percorso fin qui tenuto da Pamela Prati nella casa del Gf Vip: ecco le sue parole in diretta a Mattino 5 ...Federica Panicucci colta di sorpresa a Mattino 5: una parolaccia in diretta dal GF Vip scatena il panico nella trasmissione ...