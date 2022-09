Bossi fuori dal Parlamento: cosa è successo, scatta "l'effetto flipper" (Di martedì 27 settembre 2022) Adesso è ufficiale, Umberto Bossi è fuori dal prossimo Parlamento. L'ex leader del Carroccio infatti non ce l'ha fatta e dopo tanti anni non metterà piede al Senato. ' ufficiale, dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove pero' il partito non ha ottenuto alcun seggio. A quanto pare dietro la sconfitta di Bossi c'è l'effetto flipper che si è abbattuto sul voto. E di fatto a spiegare cosa è accaduto è stato Paolo Feltrin, politologo, già docente di scienza della politica all'Università di Trieste. Sul Giorno l'esperto ha infatti analizzato le conseguenze dell'effetto flipper. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Adesso è ufficiale, Umbertodal prossimo. L'ex leader del Carroccio infatti non ce l'ha fatta e dopo tanti anni non metterà piede al Senato. ' ufficiale, dopo trentacinque anni Umbertolascia il. Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove pero' il partito non ha ottenuto alcun seggio. A quanto pare dietro la sconfitta dic'è l'che si è abbattuto sul voto. E di fatto a spiegareè accaduto è stato Paolo Feltrin, politologo, già docente di scienza della politica all'Università di Trieste. Sul Giorno l'esperto ha infatti analizzato le conseguenze dell'. Si ...

fattoquotidiano : Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni consecutivi: il tracollo della Lega non fa scattare il suo seggio a… - LaStampa : Aboubakar viene eletto alla Camera, Bossi rimane fuori dal Senato: chi sono i grandi esclusi e le new entry in Parl… - LaStampa : Aboubakar viene eletto alla Camera, Bossi rischia di rimanere fuori dal Senato: chi sono i grandi esclusi e le new… - SaffronHorizon : RT @Libero_official: #UmbertoBossi è fuori dal #Parlamento: questa volta non farà parte dei senatori: ecco cosa è successo - FrankieX74 : RT @tempoweb: #DiMaio #Bossi #Cirinna e Sgarbi Quanti big fuori dal #Parlamento SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -