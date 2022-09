Bonino non ci vuole stare: dopo l’esclusione dal Parlamento chiede il riconteggio dei voti (Di martedì 27 settembre 2022) Uscita sconfitta dalla sfida uninominale al Senato e rimasta fuori dal Parlamento per non aver superato la soglia di sbarramento proporzionale al 3%, Emma Bonino non ci vuole stare e chiede il riconteggio dei voti di +Europa. Il suo partito si è fermato al 2,95% e a questo si appella la leader, sostenendo che di fronte a quello 0,5% un nuovo controllo dei voti è «dovuto». Bonino chiede il riconteggio dei voti: «È dovuto» «La richiesta di riconteggio dei voti è, a mio modesto avviso, necessaria e dovuta», ha detto Bonino in video collegamento alla conferenza post elettorale di +Europa. Un intervento in cui non sono mancati veleni: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Uscita sconfitta dalla sfida uninominale al Senato e rimasta fuori dalper non aver superato la soglia di sbarramento proporzionale al 3%, Emmanon ciildeidi +Europa. Il suo partito si è fermato al 2,95% e a questo si appella la leader, sostenendo che di fronte a quello 0,5% un nuovo controllo deiè «dovuto».ildei: «È dovuto» «La richiesta dideiè, a mio modesto avviso, necessaria e dovuta», ha dettoin video collegamento alla conferenza post elettorale di +Europa. Un intervento in cui non sono mancati veleni: ...

