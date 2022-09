B&O Beocom Portal, le cuffie per un lavoro di classe (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova versione per le cuffie Portal di Bang & Olufsen, ora dedicate al lavoro e alle riunioni online. Sono certificate da Zoom e riportano alla luce il marchio B&O dedicato alla telefonia.... Leggi su dday (Di martedì 27 settembre 2022) Nuova versione per ledi Bang & Olufsen, ora dedicate ale alle riunioni online. Sono certificate da Zoom e riportano alla luce il marchio B&O dedicato alla telefonia....

Belgrano : ???????¡Dale, dale Belgrano! ¡Dale, dale Campeón! ¡Y dale, dale Belgrano! ¡Dale, dale, dale B! #BelgranoCampeón ???? - _Nico_Piro_ : non è la guerra (che non è nella disponibilità del nostro governo) ma come si è reagito alla guerra (quella sí una… - OfficialSSLazio : #LazioWomen ????? ?? Arriva la prima vittoria in campionato! Il tabellino ?? - FistGlitter : @heythere_b Mi dispiace moltissimo, ti abbraccio forte e (ovvietá) non hai volpe di nessun genere. I am actually happy u r safe?? - LArchetipo : @b_baolo Ma così di botto riescono a dirlo senza neanche fare un lockdown di preparazione? -