Barbara D’Urso, è successo tutto in diretta: lo stop improvviso stravolge tutti (Di martedì 27 settembre 2022) Il bello della diretta sta proprio nell’improvvisazione e nello stravolgimento della scaletta iniziale. Barbara D’Urso sa bene che in onda può accadere qualsiasi cosa. Dal mese di settembre è tornato in onda su Canale 5 il programma condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5. La seconda parte della puntata di ieri, 20 settembre, è stata dedicata completamente al settore politico. Barbarella ha intervistato diversi esponenti della politica, prima Matteo Salvini e successivamente Luigi Di Maio, il quale è attualmente ministro degli esteri in carica e leader di Impegno Civico. Dopo aver portato a termine l’intervista, la conduttrice ha dovuto stravolgere la scaletta della trasmissione, in quanto l’inviato le ha chiesto immediatamente la linea. Tale situazione si è ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022) Il bello dellasta proprio nell’improvvisazione e nello stravolgimento della scaletta iniziale.sa bene che in onda può accadere qualsiasi cosa. Dal mese di settembre è tornato in onda su Canale 5 il programma condotto da, Pomeriggio 5. La seconda parte della puntata di ieri, 20 settembre, è stata dedicata completamente al settore politico. Barbarella ha intervistato diversi esponenti della politica, prima Matteo Salvini e successivamente Luigi Di Maio, il quale è attualmente ministro degli esteri in carica e leader di Impegno Civico. Dopo aver portato a termine l’intervista, la conduttrice ha dovutore la scaletta della trasmissione, in quanto l’inviato le ha chiesto immediatamente la linea. Tale situazione si è ...

berlusconi : Pare che il gioco degli aggettivi vi piaccia molto. Ecco come ho definito alcuni personaggi proposti da Barbara D… - matteosalvinimi : Ora in diretta a Pomeriggio 5, su Canale 5, con Barbara D'Urso ?? #domenicavotoLega - berlusconi : Alle 17.30, sarò in collegamento con Barbara D’Urso, a @pomeriggio5! - Simonet33061597 : @IlariaBifarini @Corriere Ecco che parte la censura. A breve sulla RAI giornalisti di grande levatura come Poletti.… - miozzia_ruri : @AuroraLittleSun Hanno meno memoria del criceto. Effetto combinato Grande Fratello+Barbara D'Urso -