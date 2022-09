Badante in nero? Rischi oltre 40.000 euro di multa (Di martedì 27 settembre 2022) Scopriamo insieme in quali sanzioni Rischi di incorrere se non regolarizzi la tua Badante e non paghi i suoi contributi con un contratto di lavoro a tutti gli effetti, firmato, controfirmato e depositato presso le autorità competenti. Regolarizzare, soprattutto il lavoro femminile, e in particolare nel settore domestico (badanti, colf), è un punto nodale su cui Commissione europea e Italia lavorano alacremente da anni. Fonte Foto CanvaLe donne, e in particolare le migranti, nel settore dell’assistenza e del lavoro domestico sono uno dei gruppi di lavoro meno protetti dalla legislazione del lavoro internazionale e nazionale. Per molto tempo, il lavoro domestico salariato non è stato considerato un lavoro “reale”, poiché ruota attorno a compiti naturali che le donne svolgono in casa. In Italia, il settore del lavoro ... Leggi su chenews (Di martedì 27 settembre 2022) Scopriamo insieme in quali sanzionidi incorrere se non regolarizzi la tuae non paghi i suoi contributi con un contratto di lavoro a tutti gli effetti, firmato, controfirmato e depositato presso le autorità competenti. Regolarizzare, soprattutto il lavoro femminile, e in particolare nel settore domestico (badanti, colf), è un punto nodale su cui Commissionepea e Italia lavorano alacremente da anni. Fonte Foto CanvaLe donne, e in particolare le migranti, nel settore dell’assistenza e del lavoro domestico sono uno dei gruppi di lavoro meno protetti dalla legislazione del lavoro internazionale e nazionale. Per molto tempo, il lavoro domestico salariato non è stato considerato un lavoro “reale”, poiché ruota attorno a compiti naturali che le donne svolgono in casa. In Italia, il settore del lavoro ...

