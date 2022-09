Atp Sofia 2022: Fognini altalenante, subito eliminato al primo turno da Vukic (Di martedì 27 settembre 2022) Fabio Fognini subito eliminato al torneo Atp di Sofia 2022. Sul veloce indoor della capitale della Bulgaria, l’azzurro esce di scena all’esordio in questa edizione del 250 su cemento conto l’australiano Aleksandar Vukic con il punteggio di 7-6(11) 7-5 in due set tiratissimi. L’esperto tennista ligure ha giocato un match troppo altalenante, subendo diversi break e riuscendo a strappare a sua volta in più frangenti il servizio all’avversario. Ma non è bastato per spuntarla, visto che il numero 144 al mondo è stato decisamente più lucido nei momenti decisivi. Su tutti, il tie-break del primo set, che arriva dopo un botta e risposta con break e controbreak a inizio parziale e con tante palle break non sfruttate da entrambi. Il 13-11 per ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Fabioal torneo Atp di. Sul veloce indoor della capitale della Bulgaria, l’azzurro esce di scena all’esordio in questa edizione del 250 su cemento conto l’australiano Aleksandarcon il punteggio di 7-6(11) 7-5 in due set tiratissimi. L’esperto tennista ligure ha giocato un match troppo, subendo diversi break e riuscendo a strappare a sua volta in più frangenti il servizio all’avversario. Ma non è bastato per spuntarla, visto che il numero 144 al mondo è stato decisamente più lucido nei momenti decisivi. Su tutti, il tie-break delset, che arriva dopo un botta e risposta con break e controbreak a inizio parziale e con tante palle break non sfruttate da entrambi. Il 13-11 per ...

livetennisit : ATP 250 Sofia: Fabio Fognini spreca tanto e viene eliminato da Vukic - Tennista_Ita : Stop per Fabio #Fognini a Sofia. Purtroppo l'azzurro cede subito a Vukic 67 57. Il tiebreak del primo set è durato… - Deepnightpress : Pronostico Lorenzo Musetti vs Alexandar Lazarov ATP Open Sofia 28-09-22 #ATPSofia #Musetti #ATP #ATPTour… - Deepnightpress : Raddoppio ATP Open Sofia 28-09-22 con Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles e Jan-Lennard Struff vs Dusan Lajov… - zazoomblog : ATP Sofia 2022 Nuno Borges agli ottavi di finale contro Jannik Sinner! Avanza Holger Rune - #Sofia #Borges #ottavi… -