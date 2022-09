Ag. Gyomber: «Rinnovo? Siamo in attesa ma c’è tempo per sederci al tavolo» (Di martedì 27 settembre 2022) L’agente di Gyomber ha parlato ai microfoni de Il Mattino per quanto riguarda il futuro del difensore alla Salernitana L’agente di Gyomber ha parlato ai microfoni de Il Mattino per quanto riguarda il futuro del difensore alla Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Le prime chiacchierate ci sono state, ora Siamo in attesa. Direi una stupidaggine se affermassi di non aspettarmi il Rinnovo. C’è tempo per sederci al tavolo e fare le valutazioni in base alla proposta che arriverà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) L’agente diha parlato ai microfoni de Il Mattino per quanto riguarda il futuro del difensore alla Salernitana L’agente diha parlato ai microfoni de Il Mattino per quanto riguarda il futuro del difensore alla Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Le prime chiacchierate ci sono state, orain. Direi una stupidaggine se affermassi di non aspettarmi il. C’èperale fare le valutazioni in base alla proposta che arriverà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Salernitana, l'ag. di Gyomber: 'Direi una stupidaggine se affermassi di non aspettarmi il rinnovo, se lo merita': N… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, ag. Gyomber: “Rinnovo? Qualcosa si muove, attendiamo. Con Sabatini…” - Mediagol : Salernitana, ag. Gyomber: “Rinnovo? Qualcosa si muove, attendiamo. Con Sabatini…” - LeBombeDiVlad : ??? 'Siamo in attesa della #Salernitana per il rinnovo' ??? Le parole dell'agente di #Gyomber ?? #LBDV… - LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, pronto il rinnovo per #Gyomber ?? Il contratto del difensore è in scadenza a giugno #LBDV… -