Addio a Giancarlo Beltrami, ex direttore sportivo dell'Inter (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Lutto all'Inter e nel calcio lombardo per la morte di Giancarlo Beltrami, scomparso all'età di 85 anni. Fu il direttore sportivo nerazzurro per 16 anni, dal 1977 al 1993, sotto le presidenze di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini, stagioni in cui l'Inter vinse due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la prima Coppa Uefa della sua storia. Nato a Milano nel 1937 e cresciuto calcisticamente nel Milan (nelle giovanili era soprannominato "Stecchino"), Beltrami esordì come mediano in Serie A nel 1958 e trascorse gran parte della carriera in serie B tra Varese (dove contribuì alla promozione in Serie A), Verona, Cesena, Livorno e Monza. All'Inter arrivò nel 1977 come direttore ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Lutto all'e nel calcio lombardo per la morte di, scomparso all'età di 85 anni. Fu ilnerazzurro per 16 anni, dal 1977 al 1993, sotto le presidenze di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini, stagioni in cui l'vinse due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la prima Coppa Uefaa sua storia. Nato a Milano nel 1937 e cresciuto calcisticamente nel Milan (nelle giovanili era soprannominato "Stecchino"),esordì come mediano in Serie A nel 1958 e trascorse gran partea carriera in serie B tra Varese (dove contribuì alla promozione in Serie A), Verona, Cesena, Livorno e Monza. All'arrivò nel 1977 come...

