Una tempesta tropicale minaccia il lancio di Artemis I del 27; Ancora una volta possibile rinvio (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono le previsioni meteo, in questo caso, a rimandare Ancora il lancio dell'Artemis I, che la NASA aveva calendarizzato per Martedì 27 Settembre: la possibilità elevata che la Florida venga colpita da una forte tempesta tropicale ha condotto i responsabili dell'Agenzia alla decisione di cautela massima e di rinvio, forse a Ottobre. Scopriamo i dettagli. Il nuovo rinvio é stato causato dalle previsioni di una tempesta tropicale che interesserà l'area della Florida – ComputerMagazine.itAltre nubi scure si affacciano minacciose sulla missione Artemis della NASA. E, in questo caso, intendiamo proprio letteralmente. Sono state infatti le previsioni meteo a convincere i responsabili dell'Agenzia Spaziale a rimandare nuovamente il lancio

