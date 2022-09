Una madre, una donna, una premier: l'ascesa di Giorgia Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Una storia che inizia in una sezione romana del Fronte della Gioventù poco meno di 30 anni fa e che, con ogni probabilità, nei prossimi giorni approderà a Palazzo Chigi. È la storia di Giorgia Meloni, incoronata dal voto del 25 settembre leader incontestabile del centrodestra e quasi certo presidente del Consiglio. Ma la storia della leader di Fdi, tra polemiche degli avversari e dubbi degli alleati, presenta un dato che tutti sono pronti a riconoscerle: in un tempo di meteore e di figure convertitesi alla politica in tempo record (e talvolta improvvisati) è anche la storia dell'ultima generazione di politici che si sono sottoposti alla "trafila" classica con la scalata all'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, l'approdo alle prime cariche elettive locali, e infine, al Parlamento nazionale. Per la precisione, alla Camera ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Una storia che inizia in una sezione romana del Fronte della Gioventù poco meno di 30 anni fa e che, con ogni probabilità, nei prossimi giorni approderà a Palazzo Chigi. È la storia di, incoronata dal voto del 25 settembre leader incontestabile del centrodestra e quasi certo presidente del Consiglio. Ma la storia della leader di Fdi, tra polemiche degli avversari e dubbi degli alleati, presenta un dato che tutti sono pronti a riconoscerle: in un tempo di meteore e di figure convertitesi alla politica in tempo record (e talvolta improvvisati) è anche la storia dell'ultima generazione di politici che si sono sottoposti alla "trafila" classica con la scalata all'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, l'approdo alle prime cariche elettive locali, e infine, al Parlamento nazionale. Per la precisione, alla Camera ...

