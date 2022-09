Ultime Notizie Roma del 26-09-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 settembre 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno elezionifacciamo il punto sulla situazione è vince nettamente il centro-destra Italia svolta quindi a destra Fratelli d’Italia prima partita al 25-26 per il centro-sinistra il Partito Democratico si ferma e intorno al 19% il MoVimento 5 Stelle Si conferma terza forza assicurerò con spirito di servizio la guida del PD fino al Congresso a cui mi presenterò da candidato Annuncia il segretario del PD Enrico Letta debacle della Lega ora primo 5 anni di stabilità dice Matteo Salvini parlando in conferenza stampa a via bellerio e non ha dubbi sulla Tenuta La quali zione il leader del Carroccio si complimenta per il risultato di Giorgia Meloni Mi sono messaggiato con lei fino alle 4 di notte le faccio gli auguri Fratelli d’Italia è stata brava a fare ...