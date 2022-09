Ultime Notizie – Elezioni 2022 | M5S vince tutti gli uninominali a Napoli e provincia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 settembre 2022) En plein del Movimento 5 Stelle nei collegidialla Camera e al Senato nellepolitiche. L’ampio risultato ottenuto dal partito di Giuseppe Conte in Campania, e in particolare nel capoluogoe nella sua, ha comportato la vittoria di ben 11 collegi, 7 alla Camera e 4 al Senato, a partire dal collegio-Fuorigrotta alla Camera, dove il candidato pentastellato Sergio Costa (ex ministro dell’Ambiente nei governi Conte 1 e 2) quando manca il dato di una sola sezione sfiora il 40%, battendo il candidato del centrosinistra Luigi Di Maio, ex M5S oggi leader di Impegno Civico, Mariarosaria Rossi per il centrodestra e Mara Carfagna per Azione-Italia Viva. ...