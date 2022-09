Sparatoria in una scuola in Russia: si contano almeno 13 morti e 21 feriti. Sette vittime sono bambini (Di lunedì 26 settembre 2022) Sparatoria in una scuola in Russia: la notizia è stata diffusa in modo ufficiale dalle autorità russe citata dall’agenzia di stampa Tass. A quanto si apprende, il bilancio provvisorio indica la presenza di almeno 13 vittime, tra cui 7 bambini, e 21 feriti, tra cui 14 bambini. Nella mattinata di lunedì, una drammatica strage si è consumata in una scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell’Udmurtia situata nella Russia centrale. Secondo quanto riferito dalle autorità russe citate dall’agenzia di stampa Tass, presso l’istituto scolastico è stata segnalata la presenza di una Sparatoria che ha provocato svariati morti e feriti. Il bilancio provvisorio indica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022)in unain: la notizia è stata diffusa in modo ufficiale dalle autorità russe citata dall’agenzia di stampa Tass. A quanto si apprende, il bilancio provvisorio indica la presenza di13, tra cui 7, e 21, tra cui 14. Nella mattinata di lunedì, una drammatica strage si è consumata in unadi Izhevsk, nella Repubblica dell’Udmurtia situata nellacentrale. Secondo quanto riferito dalle autorità russe citate dall’agenzia di stampa Tass, presso l’istituto scolastico è stata segnalata la presenza di unache ha provocato svariati. Il bilancio provvisorio indica ...

