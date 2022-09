Scoperto nuovo coronavirus in una specie di pipistrelli che vive in Russia (Di lunedì 26 settembre 2022) È stato Scoperto un nuovo coronavirus che potrebbe infettare l’uomo, in una specie di pipistrelli che vive in Russia. Il virus è stato chiamato Khosta-2 e sebbene l’agente patogeno sia molto simile al SARS-CoV-2 (il virus alla base del Covid-19), questo sembra essere resistente ai vaccini contro il Covid finora esistenti. A individuarlo, gli scienziati della Washington State University. La notizia è stata riportata sulla rivista Plos Pathogens. Nel 2020, già erano stati scoperti due virus che vivevano in pipistrelli a ferro di cavallo vicino al Parco nazionale di Sochi, chiamati Khosta-1 e Khosta. Questi nuovi virus fanno parte della famiglia dei sarbecovirus, la stessa classe di coronavirus responsabile dell’epidemia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) È statounche potrebbe infettare l’uomo, in unadichein. Il virus è stato chiamato Khosta-2 e sebbene l’agente patogeno sia molto simile al SARS-CoV-2 (il virus alla base del Covid-19), questo sembra essere resistente ai vaccini contro il Covid finora esistenti. A individuarlo, gli scienziati della Washington State University. La notizia è stata riportata sulla rivista Plos Pathogens. Nel 2020, già erano stati scoperti due virus chevano ina ferro di cavallo vicino al Parco nazionale di Sochi, chiamati Khosta-1 e Khosta. Questi nuovi virus fanno parte della famiglia dei sarbecovirus, la stessa classe diresponsabile dell’epidemia ...

