Salvini non arriva al 10% (secondo gli exit poll), ma esulta: "Siamo in netto vantaggio, grazie" (Di lunedì 26 settembre 2022) Si è appena concluso il tempo utile per votare e, allo scocco delle 23, gli occhi di tutto il Paese sono fissi sui primi exit poll. secondo Opinio Rai, alla Camera il Centrodestra è avanti con il 41-45% delle preferenze, con Fratelli d'Italia in testa tra il 22-26%, più lontani Lega e Forza Italia, che ottengono rispettivamente l'8,5-12.5% e il 6-8%, chiude Noi Moderati allo 0.5-2.5%. La coalizione di Centrosinistra ottiene il 25.5-29.5%, col Pd indicato al 17-21%, Verdi-SI al 3-5%, +Europa al 2.5-4.5% e Impegno civico a 0-2%. Il Terzo Polo, quello di Azione e Italia Viva, ottiene il 6.5-8.5%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è al 13.5-17.5%. L'instant poll di Quorum/Youtrend per Sky TG24 dà invece Fratelli d'Italia al 23,5%, il Pd al 20,3%, il M5S al 16,4% e la Lega 9,6%.

