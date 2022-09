Roma. ‘Lei sta con me’: violenta rissa a bottigliate tra ragazzi, due finiscono in ospedale (Di lunedì 26 settembre 2022) Prima le urla, poi le minacce, il rumore del vetro rotto a terra. E le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine: ‘Correte, qui c’è una rissa‘. Questo è quello che è successo ieri mattina all’alba a Testaccio, zona della movida Romana: è qui che quattro ragazzi si sono picchiati, qualcuno con i cocci di bottiglia in mano ha colpito il rivale. Alla base della discussione, nata per futili motivi, forse una ragazza: problemi di cuore, sentimentali, che sono degenerati. E hanno portato alla violenza. La rissa a Testaccio La rissa è avvenuta ieri mattina all’alba, dopo una notte trascorsa tra i locali, in via di Monte Testaccio. Ed è proprio qui che la Polizia, dopo le segnalazioni, è arrivata. Sul posto quattro ragazzi, due italiani di 24 e 25 anni, che sono stati portati in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Prima le urla, poi le minacce, il rumore del vetro rotto a terra. E le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine: ‘Correte, qui c’è una‘. Questo è quello che è successo ieri mattina all’alba a Testaccio, zona della movidana: è qui che quattrosi sono picchiati, qualcuno con i cocci di bottiglia in mano ha colpito il rivale. Alla base della discussione, nata per futili motivi, forse una ragazza: problemi di cuore, sentimentali, che sono degenerati. E hanno portato alla violenza. Laa Testaccio Laè avvenuta ieri mattina all’alba, dopo una notte trascorsa tra i locali, in via di Monte Testaccio. Ed è proprio qui che la Polizia, dopo le segnalazioni, è arrivata. Sul posto quattro, due italiani di 24 e 25 anni, che sono stati portati in ...

lauraboldrini : A Roma, per il @pdnetwork, è candidata @MonicaCirinna, una combattente per i diritti di tutti e tutte. Averla in… - elisatoffoli : Questo tour magico sta per concludersi, mancano due tappe, Chieti e poi, sì, lei, bellissima, la Capitale: Roma. Ar… - CorriereCitta : Roma. ‘Lei sta con me’: violenta rissa a bottigliate tra ragazzi, due finiscono in ospedale - cgregorio52 : RT @Gracecarbons: @CarloCalenda Mi scusi tutto giusto ma mi sarei attesa anche autocritica. Lei a Roma non ha vinto solo per l'onda della d… - Gracecarbons : @CarloCalenda Mi scusi tutto giusto ma mi sarei attesa anche autocritica. Lei a Roma non ha vinto solo per l'onda d… -