Nations League 2022 2023 | Italia in semifinale | possibili avversarie e date

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’è, di nuovo, indi. Grazie al successo maturato alla Puskas Arena di Budapest contro l’Ungheria, gli Azzurri di Mancini hanno conquistato il primo posto del Gruppo 3, raggiungendo quindi le Final Four. Qui la squadra Campione d’Europa affronterà una, e si spera, la finale per il primo posto. A contendersi il trofeo, insieme agli azzurri, ci saranno Croazia, Paesi Bassi ed una tra Portogallo e Spagna. Le due semifinali si giocheranno martedì 13 e mercoledì 14 giugno, ma al momento non è ancora possibile sapere quando e contro chi giocheranno gli Azzurri. La scelta verrà infatti fatta tramite un sorteggio. La finale, così come quella per il 3° posto, si giocherà domenica 18 giugno. SportFace.