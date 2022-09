Maldini su Berlusconi: "Mi ha chiamato ultimamente per consigliarmi un acquisto, ma..." (Di lunedì 26 settembre 2022) Paolo Maldini intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Silvio Berlusconi:"Mi ha chiamato ultimamente per consigliarmi un acquisto, ma non vi dirò mai quale… Spesso chiama Pioli... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 26 settembre 2022) Paolointervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Silvio:"Mi haperun, ma non vi dirò mai quale… Spesso chiama Pioli...

sportli26181512 : Maldini su Berlusconi: 'Mi ha chiamato per consigliarmi un acquisto. Sente spesso Pioli e gli dice...': Paolo Maldi… - milansette : Maldini su Berlusconi: 'Mi ha chiamato per consigliarmi un acquisto. Sente spesso Pioli e gli dice...' #acmilan… - MilanNewsit : Maldini su Berlusconi: 'Mi ha chiamato per consigliarmi un acquisto. Sente spesso Pioli e gli dice...' - itaninog : RT @LucaManinetti: ??? #Maldini al Festival dello Sport: 'Berlusconi mi ha chiamato ultimamente per consigliarmi un acquisto, ma non posso d… - Fefinho83 : RT @NicoSchira: Paolo #Maldini su Silvio #Berlusconi: “Ogni tanto mi chiama per consigliare qualche acquisto. Anche recentemente l’ha fatto… -