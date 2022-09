ItaliaStartUp_ : Maccioverse: la tecnologia secondo Maccio Capatonda - orgoglionerd : Maccioverse, la serie di Maccio Capatonda sulla tecnologia - RevenewsI : .@marciocapatonda, in occasione de @il_feST, ha presentato la serie originale #Maccioverse che racconta di un lavor… - Webl0g : Maccio Capatonda presenta ‘Maccioverse’: «La tecnologia come confort zone» - comingsoonit : 'Sarà pure vero che la tecnologia sta cambiando le nostre vite, ma sempre più spesso ci rende dei veri scemi!'. Al… -

Wired Italia

...00Titolo:Modera: Giada Biaggi (Scrittrice e stand up comedian) Ospiti: Maccio ... ma, almeno per ora, la strabiliantemoderna è soprattutto sinonimo del vivere in una perenne ...Ambientata a Roma in un futuro distopico alla Black Mirror,parla di tutti noi, di come cambieranno i nostri gusti, le nostre abitudini e i nostri sentimenti a causa della: ... Maccioverse: la tecnologia secondo Maccio Capatonda Maccio Capatonda ha un nuovo progetto tra le mani, la serie televisiva "Maccioverse". Tra malinconia, comicità e metaverso, il vincitore di LOL 2 racconta ai microfoni di Wad la sua ultima creazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...