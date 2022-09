Lozano può dire addio: quattro club europei sulle sue tracce (Di lunedì 26 settembre 2022) Hirving Lozano potrebbe avere un futuro lontano da Napoli Ci sono diversi club interessati ad Hirving Lozano. La testata spagnola Marca riferisce che: Bayern Monaco, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 settembre 2022) Hirvingpotrebbe avere un futuro lontano da Napoli Ci sono diversiinteressati ad Hirving. La testata spagnola Marca riferisce che: Bayern Monaco, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

