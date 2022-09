Lazio, Lotito ora è anche senatore: 'Sarò la voce dei molisani in Parlamento' (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci aveva provato nel 2018 quando l’elezione gli era sfuggita solo per pochi voti, ora Claudio Lotito ce l’ha fatta. Il presidente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci aveva provato nel 2018 quando l’elezione gli era sfuggita solo per pochi voti, ora Claudioce l’ha fatta. Il presidente...

MCriscitiello : La vittoria di Lotito al Senato non è solo una mossa politica ma soprattutto calcistica. La guerra alla FIGC e a Gr… - repubblica : Elezioni politiche 2022, il presidente della Lazio Claudio Lotito eletto senatore [di Lorenzo D'Albergo] - fanpage : Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato eletto in Molise al collegio uninominale per il Senato per la coal… - marcullo02 : RT @MCriscitiello: La vittoria di Lotito al Senato non è solo una mossa politica ma soprattutto calcistica. La guerra alla FIGC e a Gravina… - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito ora è anche senatore: 'Sarò la voce dei molisani in Parlamento' -