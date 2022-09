In Bergamasca Fdi primo partito | tonfo della Lega Sorpasso del Pd in città | i risultati locali - Il grafico

... nipote dello storico dirigente Msi Mirko, mentre in Piemonteschiera anche Giovanni Crosetto, ... A Treviglio, nella Bassa, Mariastella Gelmini, passata da FI ad Azione nei mesi scorsi, ...... nipote dello storico dirigente Msi Mirko, mentre in Piemonteschiera anche Giovanni Crosetto, ... A Treviglio, nella Bassa, Mariastella Gelmini, passata da FI ad Azione nei mesi scorsi, ...I numeri delle sezioni quasi del tutto scrutinate per il Senato indicano una tendenza chiara in provincia: centrodestra al 55%, il partito della Meloni stacca nettamente quello di Salvini, che perde p ...Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa Sanità, Giancarlo Greco: “Chiediamo ancora una volta a Mario Draghi di intervenire prontamente” COSENZA – “Nel disastro annunciato del caro energia ora ci ma ...