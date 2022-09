Il “pacco” da Brt

Leggi su butac

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ci avete segnalato una mail che sta circolando in questi giorni, o meglio ci state segnalando il solito tentativo di truffa, che abbiamo già visto con modalità simili ma diverse. Come sempre ne parliamo poiché, se queste mail truffa circolano, è perché qualcuno che ci casca c’è sempre. La mail che ci avete inoltrato è questa: Il messaggio della mail, per chi avesse problemi a leggerlo dall’immagine, riporta: Non siamo stati in grado di consegnare il tuoin quanto non c’era nessuno che potesse firmare la ricevuta di consegna. Siamo qui per informarti che abbiamo bisogno di una conferma per rispedire nuovamente ilPoi c’è il solito pulsantone con link da cliccare per andare a dare la conferma richiesta. Cliccandolo finiamo su una pagina che riporta quanto segue: Hai (1) messaggio da parte nostra. Clicca qui sotto per aprirlo.In fondo alla ...