I falsi miti del risparmio energetico: non credere a tutto quello che leggi perché potrebbe essere una stangata

Sul web e sui social network stanno circolando tanti consigli su risparmio energetico. Cercare di dare consigli per far risparmiare gli italiani è sicuramente qualcosa di giusto e di etico in un momento come questo. Tuttavia non sempre i consigli che girano su internet effettivamente sono utili ed è importante discernere tra quelle informazioni magari date in perfetta buona fede che però non sono veramente utili da quelle che invece permettono veramente di risparmiare.

Per le famiglie italiane risparmiare è veramente fondamentale in questo periodo. Chiaramente con le bollette sempre più alte e con gli introiti sempre più incerti ovviamente le famiglie hanno una grande necessità di risparmio

