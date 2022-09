Flat tax, pensioni, Ue: i 10 punti chiave della «Melonomics» (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla stabilità dei conti pubblici alla moderazione nelle ricette economiche, alla Flat tax incrementale alla abolizione del reddito di cittadinanza Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla stabilità dei conti pubblici alla moderazione nelle ricette economiche, allatax incrementale alla abolizione del reddito di cittadinanza

ilfoglio_it : Tra frenata del pil e scadenza degli aiuti per le bolletta, nella legge di Bilancio ci sono pochi margini per reali… - CarloCalenda : .@forza_italia per il raddoppio del reddito di cittadinanza. Chiudono in bellezza dopo aver offerto di tutto: denti… - PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - RRandazz : @Brennosenone1 @Corriere Chissà come andrà con il blocco navale e la flat tax e poi vediamo chi ha fatto più danni. - RobyRoby1968 : @VeritaBocca @marcolillo Su 100 Mld di € di evasione chi avra votato per le destre? Tolti i percettori di flat tax… -