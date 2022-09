Elezioni politiche 2022, da Cucchi a Lotito e Casini: ecco chi entra in Parlamento eletto nei collegi uninominali (Di lunedì 26 settembre 2022) Arrivano i primi verdetti nei collegi uninominali. Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra è stata eletta al Senato nel collegio di Firenze: “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi”, ha commentato a risultato consolidato che la vede battere Federica Picchi, candidata del centrodestra. Sull’altro fronte certo anche l’ingresso in Senato di Claudio Lotito, candidato del centrodestra in Molise. Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s e Rossella Gianfagna del centrosinistra. Dopo un iniziale testa a testa Pier Ferdinando Casini conquista l’uninominale di Bologna. Secondo le elaborazioni di Youtrend il candidato del centrosinistra batte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Arrivano i primi verdetti nei. Ilariacandidata del centrosinistra è stata eletta al Senato nelo di Firenze: “Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi”, ha commentato a risultato consolidato che la vede battere Federica Picchi, candidata del centrodestra. Sull’altro fronte certo anche l’ingresso in Senato di Claudio, candidato del centrodestra in Molise.(anche lui in corsa in uno che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s e Rossella Gianfagna del centrosinistra. Dopo un iniziale testa a testa Pier Ferdinandoconquista l’uninominale di Bologna. Secondo le elaborazioni di Youtrend il candidato del centrosinistra batte ...

