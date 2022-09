Elezioni 2022 | l’affondo dei vip contro Giorgia Meloni

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Macron: 'Rispettiamo scelta democratica e sovrana degli italiani' #macron #francia #elezionipolitiche #ital… - MpsTicino : Il Brasile a una settimana dalle elezioni -

Orfani di futuro, il gramo destino degli esclusi è fuori dalle porte del Parlamento dimezzato. Tra questi troviamo il "cacciatore di streghe" Simone Pillon e il leader di Italexit Gianluigi Paragone . ...leggi ancheSicilia, risultati in diretta: Schifani avanti per le proiezioni 15:20 Camera e Senato: Rosato e Segre dovrebbero presuedere prima seduta Alla Camera dovrebbe essere Ettore ...Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani avrebbe vinto le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va da 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti… Legg ...Fratelli d’Italia trionfa alle elezioni. Il partito guidato da Giorgia Meloni, infatti, si è imposto come la prima forza politica del Paese con oltre il 26% delle preferenze. FdI si conferma il primo ...