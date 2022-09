Elezioni 2022, Boschi: “Mi pare che gli sconfitti siano Letta e Salvini” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come Italia Viva e Azione siamo molto soddisfatti, mi pare che gli sconfitti siano Letta e Salvini questa volta”. Lo afferma la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi in collegamento con ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa dal comitato elettorale del Terzo Polo. Sul risultato di Giorgia Meloni, Boschi commenta: “La Meloni ha fatto un buon risultato, adesso vedremo i dati finali quali saranno, se ci saranno i numeri per governare per il centrodestra. La notte è lunga, sicuramente il risultato è andato a scapito di Salvini, che sta andando molto male, e del centrosinistra, dove stando ai dati sta andando molto male il Pd”. “La prudenza è d’obbligo – sottolinea – ma i nostri rappresentanti di lista ci stanno mandando i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come Italia Viva e Azione siamo molto soddisfatti, miche gliquesta volta”. Lo afferma la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elenain collegamento con ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa dal comitato elettorale del Terzo Polo. Sul risultato di Giorgia Meloni,commenta: “La Meloni ha fatto un buon risultato, adesso vedremo i dati finali quali saranno, se ci saranno i numeri per governare per il centrodestra. La notte è lunga, sicuramente il risultato è andato a scapito di, che sta andando molto male, e del centrosinistra, dove stando ai dati sta andando molto male il Pd”. “La prudenza è d’obbligo – sottolinea – ma i nostri rappresentanti di lista ci stanno mandando i ...

