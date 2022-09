Dall’Argentina | “Rodrigo Palacio vicino all’addio al calcio”

(Di lunedì 26 settembre 2022)sta per lasciare il. Dopo l’esordio nel mondo del basket, con la canotta del Gerenano, formazione della Serie D lombarda, l’ex Inter sembra aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Rimasto senza squadra dopo l’addio al Brescia, l’attaccante argertino, che a febbraio ha compiuto 40 anni, a breve annuncerà la sua decisione. Lo riporta, con un tweet pubblicato sull’account ufficiale, ESPN. Il ‘trenza’ in Italia ha giocato con Genoa, Inter, Bologna e Brescia. SportFace.

