Calenda non raggiunge le due cifre, il terzo polo è quarto (Di lunedì 26 settembre 2022) Debuttare con oltre il 7% è comunque un risultato. Ma la 'doppia cifra' auspicata da Carlo Calenda, secondo le prime proiezioni, non sembra essersi realizzata. La lista Azione-Italia Viva nata circa un mese e mezzo fa, se i dati verranno confermati dallo scrutinio, sembra attestarsi attorno al 7,5%. La formazione dei gruppi in Parlamento comunque sarebbe, per ora assicurata al Senato dove servono sei seggi; ancora non del tutto alla Camera dove ne occorrono 20. Per il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, i numeri ci saranno sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Durante la campagna elettorale, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che oggi è volato a Tokyo per in funerali dell'ex premier giapponese Shinzo Abe, aveva fatto un passo di lato lasciando a Calenda la leadership della coalizione e aveva scelto una linea più cauta: "Qui siamo come a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Debuttare con oltre il 7% è comunque un risultato. Ma la 'doppia cifra' auspicata da Carlo, secondo le prime proiezioni, non sembra essersi realizzata. La lista Azione-Italia Viva nata circa un mese e mezzo fa, se i dati verranno confermati dallo scrutinio, sembra attestarsi attorno al 7,5%. La formazione dei gruppi in Parlamento comunque sarebbe, per ora assicurata al Senato dove servono sei seggi; ancora non del tutto alla Camera dove ne occorrono 20. Per il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, i numeri ci saranno sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Durante la campagna elettorale, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che oggi è volato a Tokyo per in funerali dell'ex premier giapponese Shinzo Abe, aveva fatto un passo di lato lasciando ala leadership della coalizione e aveva scelto una linea più cauta: "Qui siamo come a ...

