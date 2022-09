Borsa: Europa prosegue positiva, in calo gas e petrolio (Di lunedì 26 settembre 2022) Le Borse europee proseguono in terreno positivo ma senza particolare slancio. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui rischi della recessione globale mentre si attendono le prossime mosse ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Le Borse europee proseguono in terreno positivo ma senza particolare slancio. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui rischi della recessione globale mentre si attendono le prossime mosse ...

