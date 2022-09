Avete già scelto la fragranza che vi accompagnerà nella nuova stagione? (Di lunedì 26 settembre 2022) I profumi d’autunno 2022 puntano sull’emotività e regalare sensazioni avvolgenti e confortanti: note di cocco e di gelsomino, finora usate soprattutto d’estate, ma anche i classici sentori di pioggia e di acqua. E poi rose, meglio se rosse, vaniglia avvolgente e oud intenso. Senza dimenticare il delicato aroma della notte, con sensuali tocchi di pepe rosa, muschio dolce e ambra. Profumi autunno 2022, le novità femminili guarda le foto Leggi anche › Oroscopo dei profumi: fragranze e olii essenziali per i 12 segni dello zodiaco ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) I profumi d’autunno 2022 puntano sull’emotività e regalare sensazioni avvolgenti e confortanti: note di cocco e di gelsomino, finora usate soprattutto d’estate, ma anche i classici sentori di pioggia e di acqua. E poi rose, meglio se rosse, vaniglia avvolgente e oud intenso. Senza dimenticare il delicato aroma della notte, con sensuali tocchi di pepe rosa, muschio dolce e ambra. Profumi autunno 2022, le novità femminili guarda le foto Leggi anche › Oroscopo dei profumi: fragranze e olii essenziali per i 12 segni dello zodiaco ...

matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - ASRomaFemminile : ?? Avete già prenotato il vostro posto per Roma-Fiorentina? ?? Vi aspettiamo sabato al Tre Fontane!!! ??… - SoniaSamoggia : No ma infatti!... Quando mai avete tradito gli italiani fascisti come voi! E comunque guardi, io non sono fascista,… - RiccardoDellaT1 : @Corriere L' agiografia gliela avete già fatta duemila volte comunque, eh! - Luk24650811 : #ElezioniPolitiche2022 Avete già deciso voi dove emigrare?...?????? -