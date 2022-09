Atp 250 San Diego 2022: Nakashima vince il suo primo titolo, Giron battuto in due set in finale (Di lunedì 26 settembre 2022) Brandon Nakashima vince la finale dell’Atp 250 di San Diego 2022, aggiudicandosi così il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore, a 21 anni da poco compiuti. battuto nell’ultimo atto il connazionale Marcos Giron in appena un’ora e mezza di gioco, con un doppio 6-4. Il break decisivo nel primo set è arrivato sul 2-2, mentre il secondo parziale è stato decisamente più movimentato. Break iniziale di Nakashima, pareggiato nel quarto game da Giron al quarto tentativo; nel gioco successivo arriva il break decisivo e a zero ancora di Nakashima, che poi è in totale controllo della partita non rischiando più niente nei propri turni in battuta e anzi andando vicino ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Brandonladell’Atp 250 di San, aggiudicandosi così il suoin carriera nel circuito maggiore, a 21 anni da poco compiuti.nell’ultimo atto il connazionale Marcosin appena un’ora e mezza di gioco, con un doppio 6-4. Il break decisivo nelset è arrivato sul 2-2, mentre il secondo parziale è stato decisamente più movimentato. Break iniziale di, pareggiato nel quarto game daal quarto tentativo; nel gioco successivo arriva il break decisivo e a zero ancora di, che poi è in totale controllo della partita non rischiando più niente nei propri turni in battuta e anzi andando vicino ...

ItaliaTeam_it : ALEEEEEEEEE ???? Lorenzo Sonego fa suo il torneo ATP 250 di Metz! Battuto in finale Bublik 7-6 6-2! ?? #ItaliaTeam |… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 250 #Metz, Sonego trionfa in finale L'azzurro vince 7-6, 6-2 contro #Bublik ?? IPA/Fotogramma… - Tennis_Ita : ATP 250 San Diego, Brandon Nakashima conquista il primo titolo - sportface2016 : #ATPSanDiego, #Nakashima vince il suo primo titolo: #Giron battuto in due set in finale - settalese : RT @ItaliaTeam_it: ALEEEEEEEEE ???? Lorenzo Sonego fa suo il torneo ATP 250 di Metz! Battuto in finale Bublik 7-6 6-2! ?? #ItaliaTeam | @fed… -