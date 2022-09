Anima Gemella | Daniele Liotti si innamora di una medium truffatrice per Canale 5

(Di lunedì 26 settembre 2022)Sono iniziate a Lesa (NO), e proseguono poi a Torino e a Roma, le riprese di, la nuova fiction, in quattro prime serate (da 100’), che andrà in onda su5, realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti(che ha lasciato la fortunata serie Un Passo dal Cielo) e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. Nel cast presenti tra gli altri: Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Roberto Accornero, con la partecipazione di Stefania Rocca e con la partecipazione di Barbara Bouchet. Protagonista della serie, ambientata a Torino, è Carlo (), un medico affascinante di grande talento che non ha ancora ...

Sono iniziate a Lesa (NO), e proseguono poi a Torino e a Roma, le riprese di Anima Gemella, la nuova fiction, in quattro prime serate (da 100'), che andrà in onda su Canale 5 , realizzata da Endemol S ...