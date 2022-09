Amici di Maria De Filippi, uno dei concorrenti è il 'fratello' di Frank Matano: ecco chi (Di lunedì 26 settembre 2022) Amici 22 è iniziato e già cominciano a sbucare altarini. Sapete che uno dei concorrenti di quest'edizione è il 'fratello' di Frank Matano? Ieri c'è stato il secondo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, il format condotto dalla bella compagna di Maurizio Costanzo. Si tratta di uno show di talenti fortunatissimo in cui i concorrenti devono gareggiare in prove di danza e canto per riuscire a raggiungere un ricco montepremi. Anche quest'anno è partito come si suol dire "col botto". Mentre Rudy Zerbi continua a litigare con Lorella Cuccarini e Arisa da un lato, e tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo volano stracci dall'altro, al centro ci sono loro: i ragazzi. Come sempre la classe è composta da svariati ragazzi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 settembre 2022)22 è iniziato e già cominciano a sbucare altarini. Sapete che uno deidi quest'edizione è il '' di? Ieri c'è stato il secondo appuntamento condiDe, il format condotto dalla bella compagna di Maurizio Costanzo. Si tratta di uno show di talenti fortunatissimo in cui idevono gareggiare in prove di danza e canto per riuscire a raggiungere un ricco montepremi. Anche quest'anno è partito come si suol dire "col botto". Mentre Rudy Zerbi continua a litigare con Lorella Cuccarini e Arisa da un lato, e tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo volano stracci dall'altro, al centro ci sono loro: i ragazzi. Come sempre la classe è composta da svariati ragazzi ...

