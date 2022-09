Amici 22, Wax sbotta contro Rudy Zerbi. Il web insorge: «Arrogante» (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel Daytime di Amici 22 andato in onda il 26 settembre, Wax ha sbottato contro Rudy Zerbi. Il professore di canto durante la seconda puntata del pomeridiano ha chiesto al ragazzo di esibirsi in "Wonderwall". Le aspettative di Zerbi non sono state soddisfatte, ragion per cui ha speso ampie critiche nei confronti dell'operato del cantautore. Wax, dal canto suo, non ha accetto per nulla l'opinione del coach. Ha esternato il suo malcontento con i compagni di avventura, ma il pubblico di Canale 5 è insorto definendolo: «Arrogante». Amici 22, Rudy Zerbi smonta Wax: «Ripetitivo e senza personalità» Non è stato un Daytime di Amici semplice per il cantante Wax quello appena andato in onda su Canale 5. ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel Daytime di22 andato in onda il 26 settembre, Wax hato. Il professore di canto durante la seconda puntata del pomeridiano ha chiesto al ragazzo di esibirsi in "Wonderwall". Le aspettative dinon sono state soddisfatte, ragion per cui ha speso ampie critiche nei confronti dell'operato del cantautore. Wax, dal canto suo, non ha accetto per nulla l'opinione del coach. Ha esternato il suo malcontento con i compagni di avventura, ma il pubblico di Canale 5 è insorto definendolo: «».22,smonta Wax: «Ripetitivo e senza personalità» Non è stato un Daytime disemplice per il cantante Wax quello appena andato in onda su Canale 5. ...

Qctvs_Spoiler : #Wax sbotta contro #RudyZerbi! Ecco cosa è successo oggi ad #Amici22 ?? - AmiciUfficiale : Le reazioni di Wax e Rita dopo la seconda puntata di #Amici22, una lettera e un regalo da parte di Ramon per la mae… - tralenuvoleeee : Ho bisogno di amici boni come Wax e simpatici come Ramon e Samuel #Amici22 - kritikina94 : Vabbe Wax due settimane e stai fuori da Amici #Amici22 - xskairipax : non mi fate uscire wax che da luca marzano e dalla sua edizione guardo amici perché amo perdere tempo #amici22 -