Vicenza | ritrovata ragazzina di 13 anni scomparsa dal 14 settembre

(Di domenica 25 settembre 2022) E' statastamani ladi 13di Pojana Maggiore () di cui era stata denunciata ladal 14scorso. La giovane, di nome Gloria, è stata rintracciata a Montecchio Maggiore (), località poco lontano da dove risiede. Il suo caso era stato segnalato alla trasmissione "Chi l'ha visto". La famiglia ha fatto scattare l'allarme e le sue fotografie sono state diffuse in televisione.

È statastamani la ragazzina di 13 anni di Pojana Maggiore () di cui era stata denunciata la scomparsa dal 14 settembre scorso. La giovane, di nome Gloria, è stata rintracciata a Montecchio