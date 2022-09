Ultime Notizie – Turchia-Grecia, tensioni su isole Mar Egeo (Di domenica 25 settembre 2022) La Turchia accusa la Grecia di aver schierato dei blindati militari nelle isole smilitarizzate del Mar Egeo. I droni militari turchi, secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu che cita fonti militari, sarebbero in possesso di video che mostrerebbero che la Grecia sta schierando veicoli militari corazzati sulle isole dell’Egeo con status non militarizzato, violando così il diritto internazionale. I video mostrerebbero l’arrivo di veicoli blindati donati dagli Stati Uniti sulle isole di Lesbo e Samo. Nello specifico, sarebbero arrivate due navi che avrebbero sbarcato 23 veicoli corazzati tattici per Lesbo e altri 18 a Samo tra il 18 e il 21 settembre. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha assicurato in un’intervista pubblicata questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Laaccusa ladi aver schierato dei blindati militari nellesmilitarizzate del Mar. I droni militari turchi, secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu che cita fonti militari, sarebbero in possesso di video che mostrerebbero che lasta schierando veicoli militari corazzati sulledell’con status non militarizzato, violando così il diritto internazionale. I video mostrerebbero l’arrivo di veicoli blindati donati dagli Stati Uniti sulledi Lesbo e Samo. Nello specifico, sarebbero arrivate due navi che avrebbero sbarcato 23 veicoli corazzati tattici per Lesbo e altri 18 a Samo tra il 18 e il 21 settembre. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha assicurato in un’intervista pubblicata questa ...

