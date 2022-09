Ultime Notizie – Elezioni 2022, Ricciardi (M5S): “Pd responsabile vittoria centrodestra” (Di domenica 25 settembre 2022) “Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione” e “pagherà in termini di voto”. Così Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio i primi exit poll delle Elezioni politiche 2022. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) “Il Pd ha la responsabilità politica delladel. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione” e “pagherà in termini di voto”. Così Riccardo, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio i primi exit poll dellepolitiche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

