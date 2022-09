Ucraina-Russia, Zelensky: “Minaccia nucleare di Putin forse reale” (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – La Minaccia dell’uso di armi nucleari da parte del presidente della Russia, Vladimir Putin “forse ieri era un bluff. Ora, potrebbe essere una realtà”. Ad affermarlo, intervistato da Cbs, è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ha preso di mira e occupato la nostra centrale nucleare e la città di Enerhodar. Questa centrale nucleare ha sei reattori”, ricorda il presidente ucraino. “Diversi giorni fa, i russi hanno iniziato a sparare ad un’altra centrale nucleare, quella di Pivdenna. Il missile ha colpito l’area che si trovava a 300 metri dalla centrale nucleare. Nell’impianto sono state distrutte porte e finestre. Quindi” Putin “vuole spaventare il mondo intero. Questi sono i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladell’uso di armi nucleari da parte del presidente della, Vladimirieri era un bluff. Ora, potrebbe essere una realtà”. Ad affermarlo, intervistato da Cbs, è il presidente dell’, Volodymyr. “Ha preso di mira e occupato la nostra centralee la città di Enerhodar. Questa centraleha sei reattori”, ricorda il presidente ucraino. “Diversi giorni fa, i russi hanno iniziato a sparare ad un’altra centrale, quella di Pivdenna. Il missile ha colpito l’area che si trovava a 300 metri dalla centrale. Nell’impianto sono state distrutte porte e finestre. Quindi”“vuole spaventare il mondo intero. Questi sono i ...

