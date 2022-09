Traffico Roma del 25-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani non molto ilsulle strade della capitale cidente su via Aurelia code altezza Raccordo Anulare verso il centro sono invece lavori in corso sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni chiusa sulla A12Civitavecchia per lavori di ripristino del manto stradale lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella in uscita per ilproveniente dache in entrata verso la via Aurelia oggi emanata un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte e ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità consentita in autostrada scendono a 110 km orari per i dettagli di queste di altre ...