Tabellone Wta Tokyo 2022: Badosa comanda il seeding, al via anche Garcia e Muguruza (Di domenica 25 settembre 2022) Il Tabellone completo del Wta di Tokyo (Giappone, cemento outdoor) che si disputerà sui campi giapponesi da lunedì 19 a domenica 25 settembre. Una settimana di grande tennis con Paula Badosa che guida il seeding del torneo, la spagnola è la prima testa di serie ma per vincere il torneo dovrà confrontarsi con avversarie di grande valore: a partire dalla francese Caroline Garcia, e da Garbine Muguruza senza trascurare Naomi Osaka. Ecco il Tabellone completo, tutti gli accoppiamenti e i risultati aggiornati. IL Tabellone COMPLETO FINALE Samsonova b. Q. Zheng 7-5 7-5 SEMIFINALI Q. Zheng b. (4) Kudermetova 5-7 6-3 7-6(3) Samsonova b. Zhang 7-6(4) 6-2 QUARTI DI FINALE Q. Zheng b. Liu 6-4 7-5 (4) Kudermetova b. (5) Haddad Maia 6-7(4) 7-6(6) 6-1 Samsonova b. ...

