Stelvio, l'impresa di Federico in sedia a rotelle: sullo Stelvio con la sola spinta delle braccia - "Lassù per tutti i disabili" (Di domenica 25 settembre 2022) commenta Sette ore 57 minuti e 56 secondi fino a raggiungere Cima Coppi a 2.758 metri di altitudine: è con questi tempi, (e con due ore di anticipo rispetto al programma, nonostante il forte maltempo),... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 settembre 2022) commenta Sette ore 57 minuti e 56 secondi fino a raggiungere Cima Coppi a 2.758 metri di altitudine: è con questi tempi, (e con due ore di anticipo rispetto al programma, nonostante il forte maltempo),...

a_lambardi : RT @MediasetTgcom24: Stelvio, l'impresa di Federico in sedia a rotelle: sullo Stelvio con la sola spinta delle braccia | 'Lassù per tutti i… - MediasetTgcom24 : Stelvio, l'impresa di Federico in sedia a rotelle: sullo Stelvio con la sola spinta delle braccia | 'Lassù per tutt… -