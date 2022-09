Si toglie il velo islamico | una fine orribile | Iran choc | che fine fa questa ragazza

(Di domenica 25 settembre 2022) E' ormai precipitata la situazione in, dove il regime sta reprimendo nel sangue le violente proteste di piazza scatenate dalla morte di Mahsa Amini. Sarebbe stata uccisa dalle forze dell'ordine anche Hadis Najafi, una delle giovani simbolo della rivolta pacifica. Lo riferiscono i media locali e la giornalista e attivistaiana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter. Alinejad, in particolare, ha postato un video del funerale di Najafi, 20 anni, scrivendo che la giovane è stata "uccisa a colpi di arma da fuoco per strada dalle forze di sicurezza per aver protestato". "Hadis era unadal cuore gentile e adorava ballare. Stava protestando contro la brutale morte di Mahsa Amini. Il suo crimine: volere la libertà", ha scritto ancora Alinejad. In un video diventato virale, Hadis Najafi, senza indossare il, ...

Internet è stato bloccato in alcune parti dell'Iran e l'accesso a piattaforme come WhatsApp e Instagram è interdetto. In Iran le donne (ma anche gli uomini) protestano da 8 giorni per i loro diritti e ...È il giorno 13 del mese di settembre quando, la ventiduenne Mahsa Amini, viene intercettata e sequestrata da una squadraccia di poliziotti dediti all'individuazione di persone che mostrano comportamen ...