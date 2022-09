Servire quando tocca al compagno: cosa prevede il regolamento (Di domenica 25 settembre 2022) Nella recente finale nell’Open WPT di Stoccolma è capitato che le numero uno del mondo Alejandra Salazar e Gemma Triay servissero entrambe nello stesso game. Una svista in buona fede, della quale non si sono accorte né le avversarie né il giudice di sedia. Secondo il regolamento, i punti giocati così restano validi Leggi su federtennis (Di domenica 25 settembre 2022) Nella recente finale nell’Open WPT di Stoccolma è capitato che le numero uno del mondo Alejandra Salazar e Gemma Triay servissero entrambe nello stesso game. Una svista in buona fede, della quale non si sono accorte né le avversarie né il giudice di sedia. Secondo il, i punti giocati così restano validi

