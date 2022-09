Seggi aperti anche nelle zone devastate dall'alluvione nelle Marche (Di domenica 25 settembre 2022) Le operazioni di voto elettorale nelle zone alluvionate delle Marche sono iniziate senza particolari criticita'. Il piano messo in campo dalle amministrazioni comunali e dalla Protezione civile sta consentendo ai cittadini di recarsi alle urne... Leggi su today (Di domenica 25 settembre 2022) Le operazioni di voto elettoralealluvionate dellesono iniziate senza particolari criticita'. Il piano messo in campoe amministrazioni comunali ea Protezione civile sta consentendo ai cittadini di recarsi alle urne...

Mov5Stelle : ?????COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI ????? ?I seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7:00 all… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - PagellaPolitica : Da due ore sono aperti i seggi per le #ElezioniPolitiche2022: ecco quali sono i 3 modi per esprimere un voto valido… - Frances82620726 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Palermo. Il… - g_matassa : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Palermo. Il… -