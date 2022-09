Nuovo ambasciatore per lo Zimbabwe

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022) Dal 24 Agosto 2022 si rende noto che Si rende noto che Umberto Malnati ha assunto l’incarico did’Italia ad Harare. Lo scrive la Farnesina in un comunicato. Umberto Malnati è nato a Bergamo il 3 febbraio 1959.Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano, è entrato in Carriera diplomatica nel 1988. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali. Dal 1989 ha ricoperto i primi incarichi all’estero, alle Rappresentanze italiane ad Accra (Ghana) e a Brasilia (Brasile). Dopo unperiodo a Roma, presso il Servizio del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi, dal 2000 al 2004 è stato Consigliere all’Ambasciata d’Italia a Maputo (Mozambico). Successivamente è Capo Ufficio alla Direzione Generale dei Paesi dell’Africa sub-sahariana della ...