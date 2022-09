Lory Del Santo sull’ex compagno Eric Clapton: “Quando l’ho conosciuto era impegnato” (Di domenica 25 settembre 2022) La relazione tra Lory Del Santo e il celebre chitarrista Eric Clapton è molto nota, le dedicò anche la canzone Lady of Verona. I due si conobbero nel 1985 Quando lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempi Lory aveva già chiuso con Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin. Dall’unione con un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità, Lory Del Santo ha avuto il figlio Loren, nato nel 1999. Ma un’altra tragedia ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) La relazione traDele il celebre chitarristaè molto nota, le dedicò anche la canzone Lady of Verona. I due si conobbero nel 1985lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempiaveva già chiuso coned era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin. Dall’unione con un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità,Delha avuto il figlio Loren, nato nel 1999. Ma un’altra tragedia ha ...

