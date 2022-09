LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: parte gara-3! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -28 A terra Evans! Anche Guadagnini è rimasto attardato, inizia in salita la gara per l’Italia. -29 Geerts finisce a terra, si porta davanti Dylan Ferrandis. parte gara-3! 22.08 Cairoli e Guadagnini lo scorso anno aiutarono l’Italia a laurearsi Campioni del Mondo. 22.06 Mattia Guadagnini ha colto un bellissimo terzo posto in gara-2. In gara-3 l’Italia sarà rappresentata da Tony Cairoli (MXGP) e proprio da Guadagnini (Open). 22.03 L’Italia deve recuperare otto punti sulla Francia per provare ad acciuffare la terza posizione. 22.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Fra poco avrà inizio gara-3, l’atto finale di questo Motocross delle Nazioni. 21.25 Adesso breve ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-28 A terra Evans! Anche Guadagnini è rimasto attardato, inizia in salita laper l’Italia. -29 Geerts finisce a terra, si porta davanti Dylan Ferrandis.-3! 22.08 Cairoli e Guadagnini lo scorso anno aiutarono l’Italia a laurearsi Campioni del Mondo. 22.06 Mattia Guadagnini ha colto un bellissimo terzo posto in-2. In-3 l’Italia sarà rappresentata da Tony Cairoli (MXGP) e proprio da Guadagnini (Open). 22.03 L’Italia deve recuperare otto punti sulla Francia per provare ad acciuffare la terza posizione. 22.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Fra poco avrà inizio-3, l’atto finale di questo. 21.25 Adesso breve ...

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Guadagnini è secondo dietro a Lawrence - #Motocross #delle #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Lawrence vince gara-2 Guadagnini è terzo! Italia quarta prima di gara… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac in testa Cairoli settimo Adamo quindicesimo. Attardato Coldenho… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac al comando settimo Tony Cairoli - #Motocross #delle #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca il bis con Tony Cairoli Olanda favorita - #Motocross… -